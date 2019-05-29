2019-05-29T12:37:55+03:00
Спорт

Самбист Артем Осипенко проведет спортивную зарядку для брянцев

В парке Толстого 31 мая отметят День без табака
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Федерации самбо России.Фото: пресс-служба Федерации самбо России.
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Для брянцев устроят спортивную зарядку, которую проведет известный спортсмен Артем Осипенко. В пятницу, 31 мая, в парке Толстого отметят День без табака. Начало зарядки в 12.00. Все желающие смогут померить артериальное давление и оценить функцию дыхания. Посетители пройдут анкетирование на тему курения.

Весной Артем Осипенко стал восьмикратным чемпионом России по самбо. Также спортсмен является семикратным чемпионом мира в этом виде спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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