2019-05-29T11:48:25+03:00
Происшествия

В Брянске будут судить банду домушников-гастролеров

Общая сумма похищенного составила больше 2,4 миллиона рублей
Мария Дедкова
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Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Володарский районный судУголовное дело в ближайшее время рассмотрит Володарский районный судФото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске под суд пойдут двое жителей Иркутска, которых подозревают в семи квартирных кражах в Калужской, Смоленской и Брянской областях.

По версии следствия, с января по май злоумышленники решили забираться в квартиры с помощью отмычек, похищая золотые украшения и деньги.

- Жители Иркутска приехали в Москву, где купили машину, на которой приехали Калугу, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Здесь злоумышленники обокрали три квартиры. В Смоленске - одну, а в Брянске - три квартиры.

Общая сумма похищенного составила больше 2,4 миллиона рублей.

Злоумышленники попались в Брянске. Их задержали, а теперь будут судить.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Володарский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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