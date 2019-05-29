В Брянске будут судить банду домушников-гастролеров
В Брянске под суд пойдут двое жителей Иркутска, которых подозревают в семи квартирных кражах в Калужской, Смоленской и Брянской областях.
По версии следствия, с января по май злоумышленники решили забираться в квартиры с помощью отмычек, похищая золотые украшения и деньги.
- Жители Иркутска приехали в Москву, где купили машину, на которой приехали Калугу, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Здесь злоумышленники обокрали три квартиры. В Смоленске - одну, а в Брянске - три квартиры.
Общая сумма похищенного составила больше 2,4 миллиона рублей.
Злоумышленники попались в Брянске. Их задержали, а теперь будут судить.
Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Володарский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU