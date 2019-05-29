2019-05-29T11:13:21+03:00
Общество

В Брянске возле детсада «Мишутка» пройдут сплошные проверки

Полицейские будут ловить нарушителей правил перевозки детей
Мария Дедкова
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Напомним, нарушителей ждет штраф в три тысячи рублей.Напомним, нарушителей ждет штраф в три тысячи рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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31 мая в Брянске на улице Новозыбковской пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут дежурить с 7.15 до 7.45 у детского сада "Мишутка", рассказывают в городской Госавтоинспекции. Полицейские проверят, соблюдают ли водители правила перевозки детей.

Напомним, нарушителей ждет штраф в три тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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