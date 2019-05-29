На расширение Городищенской горки в Брянске выделили больше 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-29T10:26:08+03:00

Около 10 миллионов из них предусмотрены за выкуп зданий, которые мешают работам

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На расширение Городищенской горки в Брянске в этом году в бюджете предусмотрено около 30 миллионов рублей. На строительные работы пойдет 21 миллион рублей. На выкуп зданий, которые мешают строительству, предусмотрено 10-11 миллионов рублей. Об этом говорил глава города на пресс-завтраке с журналистами 28 мая.

Новая дорога пройдет почти у самых стен автоломбарда, который построили на повороте. С владельцем шиномонтажа, который расположен дальше, пока договориться не получается. Сумму выкупа будет устанавливать суд. Хозяин хочет получить 40 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU