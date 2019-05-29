В Брянске благоустроят пляж у железнодорожного вокзала

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-29T09:49:21+03:00

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В Брянске в этом году благоустроят пляж на Десне у железнодорожного вокзала Брянск-I. Деньги выделят из областного бюджета по программе инициативного бюджетирования. На пляже появится площадка для волейбола и детский городок. Здесь установят новые зонтики, скамейки и урны. Появится на пляже и общественный туалет. В порядок приведут спасательный пост. Вокруг вырубят поросль деревьев и кустарников. К пляжу будет вести асфальтированная дорога. Об этом рассказал Александр Хлиманков на встрече с журналистами 28 мая.

По той же программе на Кургане Бессмертия построят скейт-парк. На Карачиже отремонтируют лестницу через овраг. А также благоустроят площадку у дома №4 на улице Романа Брянского. Изначально здесь планировался детский сад, но от этой идеи отказались.

Всего по программе выделят 100 миллионов рублей на всю область. Максимальная стоимость проектов – 2,5 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU