2019-05-29T09:34:10+03:00
Общество

В Брянске вместо вырубленных на Авиационной тополей посадят другие деревья

Дорогу расширят до шести полос
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Интерактивная карта Брянска. Хронограф".Фото: vk.com, "Интерактивная карта Брянска. Хронограф".
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В Брянске вместо вырубленных на улице Авиационной тополей посадят другие деревья. Об этом рассказал Александр Хлиманков на пресс-завтраке с журналистами 28 мая. Саженцы высадят вдоль новой дороги в этом месте, которая станет шестиполосной. Специалисты подберут деревья, которые хорошо приспособлены к нашему климату.

Напомним, старые тополя на улице Авиационной срубили в середине мая, когда начали капитально ремонтировать дорогу. После строительства дороги по улице Романа Брянского выезд на Авиационную не сделали, повернуть можно было только направо. Расширение проезжей части отложили на год. Шесть полос будут идти от кольца на Самолете до пересечения с переулком Пилотов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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