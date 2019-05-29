На ремонт ливневки по переулку Пилотов в Брянске выделят 31 миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-29T09:24:08+03:00

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На ремонт ливневки по переулку Пилотов в Советском районе Брянска выделят 31 миллион рублей. На очередном заседании горсовета, которое состоится 29 мая, рассмотрят вопрос об увеличении дефицита бюджета города. Об этом рассказал глава Брянска Александр Хлиманков на встрече с журналистами.

Во время ливней переулок Пилотов постоянно затапливает. Вода стоит в подъездах жилых домов. Жильцы жалуются на эту проблему уже больше 10 лет.

Похожая ситуация во время дождей складывается и перед Бежицким рынком. Но работы там пока проводить не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU