2019-05-29T09:24:08+03:00
Общество

На ремонт ливневки по переулку Пилотов в Брянске выделят 31 миллион рублей

Для этого городские депутаты увеличат дефицит бюджета
Марина АНТОНОВА
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Во время ливней переулок Пилотов постоянно затапливает.Во время ливней переулок Пилотов постоянно затапливает.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На ремонт ливневки по переулку Пилотов в Советском районе Брянска выделят 31 миллион рублей. На очередном заседании горсовета, которое состоится 29 мая, рассмотрят вопрос об увеличении дефицита бюджета города. Об этом рассказал глава Брянска Александр Хлиманков на встрече с журналистами.

Во время ливней переулок Пилотов постоянно затапливает. Вода стоит в подъездах жилых домов. Жильцы жалуются на эту проблему уже больше 10 лет.

Похожая ситуация во время дождей складывается и перед Бежицким рынком. Но работы там пока проводить не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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