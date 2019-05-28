Брянская спортсменка Елена Жиляева стала второй на первенстве России по боксу

СЕГОДНЯ 18:32 2019-05-28T18:32:46+03:00

Девушка выступала в весовой категории до 69 килограммов

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Брянская спортсменка Елена Жиляева стала серебряным призером первенства России по боксу. Соревнования среди юниорок 17-18 лет прошли в подмосковном Королеве.

Всего в турнире принимало участие 125 спортсменок из 41 региона страны. В весовой категории до 69 килограммов отличилась Елена Жиляева. Она уверенно дошла до финала. В решающем поединке нашей спортсменке противостояла Виктория Бирева из Краснодара.

Елена Жиляева не смогла устоять под напором соперницы, отмечают в Брянском центре спортивной подготовки сборных команд. Итог - второе место.

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ИСТОЧНИК KP.RU