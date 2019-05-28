СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-28T18:06:39+03:00

По итогам предыдущих трех конкурсов три брянские семьи были победителями в различных номинациях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Они будут представлять регион на всероссийском смотре

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28 мая в Брянской области выбрали лучшие семьи. Они будут представлять наш регион на всероссийском конкурсе «Семья года».

Первым этапом смотра, как рассказывают в пресс-службе правительства области, стало проведение регионального этапа, который включал в себя отборочные туры в районах области. На итоговом заседании определили победителей:

в номинации «Молодая семья» - семья Андрея и Дарьи Ромашовых из Сельцо,

в номинации «Многодетная семья» - семья Юрия и Марины Мешковых из Злынковского района,

в номинации «Семья - хранитель традиций» - семья Александра и Елены Скворцовых из Брасовского района,

в номинации «Золотая семья России» — семья Сергея и Марии Ицковых из Мглинского района.

Конкурс «Семья года» проходит в четвертый раз. По итогам предыдущих трех конкурсов три брянские семьи были победителями в номинации «Молодая семья» и «Семья-хранитель традиций». Это семья Антона и Екатерины Козловых в 2016 году, семья Геннадия и Елены Бирюковых в 2017 году и семья Владислава и Оксаны Жильцовых в 2018 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU