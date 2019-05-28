В Брянской области выбрали лучшие семьи
28 мая в Брянской области выбрали лучшие семьи. Они будут представлять наш регион на всероссийском конкурсе «Семья года».
Первым этапом смотра, как рассказывают в пресс-службе правительства области, стало проведение регионального этапа, который включал в себя отборочные туры в районах области. На итоговом заседании определили победителей:
в номинации «Молодая семья» - семья Андрея и Дарьи Ромашовых из Сельцо,
в номинации «Многодетная семья» - семья Юрия и Марины Мешковых из Злынковского района,
в номинации «Семья - хранитель традиций» - семья Александра и Елены Скворцовых из Брасовского района,
в номинации «Золотая семья России» — семья Сергея и Марии Ицковых из Мглинского района.
Конкурс «Семья года» проходит в четвертый раз. По итогам предыдущих трех конкурсов три брянские семьи были победителями в номинации «Молодая семья» и «Семья-хранитель традиций». Это семья Антона и Екатерины Козловых в 2016 году, семья Геннадия и Елены Бирюковых в 2017 году и семья Владислава и Оксаны Жильцовых в 2018 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU