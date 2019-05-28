За неделю клещи покусали 139 брянцев

СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-28T17:39:40+03:00

Всего с начала года жертвами кровососов стали 349 человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В Брянской области за восемь дней, с 16 по 24 мая, клещи покусали 139 человек. В том числе 47 детей. Всего с начала года жертвами кровососов стали 349 человек.

Профилактические прививки от клещевого энцефалита сделали 75 человек,выезжающих в эндемичные регионы страны, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Брянской области.

Экспертизы, которые проводили с 96-ю живыми клещами показали, что пять были переносчиками клещевого боррелиоза и один - анаплазмоза.

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ИСТОЧНИК KP.RU