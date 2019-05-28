В Брянске на подготовку к отопительному сезону выделят 20 миллионов рублей
В Брянске начали подготовку к новому отопительному сезону. Об этом говорили на совещании в Брянской городской администрации.
За время отопительного сезона 2018-2019 в Брянске произошло 456 отключений. Прорывы, как говорят коммунальщики, устраняли своевременно в соответствии с требованиями.
Однако в комитет по ЖКХ поступали жалобы от горожан на недостаточную температуру в батареях. Причиной этому стали не только неудовлетворительная работа «Брянсккоммунэнерго», но и отдельных управляющих компаний.
В этом году на подготовку к отопительному сезону из городского бюджета будет выделили больше 20 миллионов рублей. Из них 8,7 миллиона рублей пойдет на капитальный и текущий ремонт теплотрасс. Еще 11,5 миллиона рублей направят на строительство двух новых котельных, рассказали в пресс-службе брянской мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU