Из Брянска в Турцию отправился первый в этом сезоне самолет

СЕГОДНЯ 16:52 2019-05-28T16:52:50+03:00

Напомним, в марте стартовали рейсы из Брянска в Краснодар, в мае - в Сочи, Анапу и Москву. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Из Брянска в турецкую Анталью полетел первый в этом году самолет. На черноморский курорт отправились 180 жителей области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Рейс будут осуществлять один раз в 10 дней. В Турцию из Брянска и обратно будет летать Аэробус A320-200. Время полета составит три часа.

Напомним, в марте стартовали рейсы из Брянска в Краснодар, в мае - в Сочи, Анапу и Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU