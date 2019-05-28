2019-05-28T15:20:57+03:00
Общество

В Брянске провалилась дорога на Городищенской горке

Фотографии размытого асфальта появились в интернете
Мария Дедкова
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Фото: БрянскTodayФото: БрянскToday
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В Брянске заметили провалы на Городищенской горке. Размытый асфальт сфотографировали горожане и выложили в соцсети.

Напомним, что в прошлом году в Брянске открыли обновленную дорогу, которую расширили до шести полос. Дорожники обновили тротуары и сделали подъезды к домам, которые находились под подпорной стеной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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