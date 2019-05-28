В двух районах Брянска 28 и 29 мая ограничат движение
На объектах пройдут ремонты
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С 20.00 28 мая до 20.00 29 мая в Брянске перекроют движение у дома №100 по улице Красный Маяк. Это связано с ремонтом теплотрассы.
29 мая с 8.00 до 24.00 будет перекрыто движение в районе дома №3 по улице Металлургов. Здесь будут ремонтировать коллектор, сообщает пресс-служба Брянской горадминистрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU