Первые ЕГЭ в Брянской области прошли без нарушений
27 мая выпускники одиннадцатых классов Брянской области написали ЕГЭ по литературе и географии.
Как говорят в департаменте образования, все прошло в штатном режиме, без нарушений и удалений участников.
Географию писали 97 школьников, литературу – 283. В области работали 13 пунктов проведения экзаменов.
Следующий ЕГЭ выпускникам предстоит сдавать уже в среду, 29 мая, им станет математика всех уровней.
ВАЖНО
Если у вас есть вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации в Брянской области, вы можете задать специалистам:
- департамента образования и науки Брянской области по телефону 8(4832)58-73-07
- Брянского регионального центра обработки информации по телефону 8(4832)63-83-49
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ИСТОЧНИК KP.RU