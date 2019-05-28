Первые ЕГЭ в Брянской области прошли без нарушений

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-28T14:10:31+03:00

Следующий ЕГЭ выпускникам предстоит сдавать уже в среду, 29 мая, им станет математика всех уровней. Фото: Андрей КАРА

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27 мая выпускники одиннадцатых классов Брянской области написали ЕГЭ по литературе и географии.

Как говорят в департаменте образования, все прошло в штатном режиме, без нарушений и удалений участников.

Географию писали 97 школьников, литературу – 283. В области работали 13 пунктов проведения экзаменов.

Следующий ЕГЭ выпускникам предстоит сдавать уже в среду, 29 мая, им станет математика всех уровней.

ВАЖНО

Если у вас есть вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации в Брянской области, вы можете задать специалистам:

- департамента образования и науки Брянской области по телефону 8(4832)58-73-07

- Брянского регионального центра обработки информации по телефону 8(4832)63-83-49

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ИСТОЧНИК KP.RU