Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравили с праздником пограничников

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-28T13:08:42+03:00

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Руководители Брянского регионального отделения ЛДПР, депутат Государственной Думы от Брянской области Борис Пайкин и депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин поздравляют всех ветеранов, защитников границы России с профессиональным праздником!

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём пограничника! Брянская область – приграничная, поэтому это праздник для многих брянцев, которые сейчас охраняют мир и спокойствие, рубежи нашей Родины.

В этом году мы отмечаем 101-ю годовщину со дня образования пограничных войск России. Мы уверены, что наша граница на замке. И это залог спокойствия всех жителей Брянщины, всех россиян. Пограничники – особые люди, которые всегда находятся на передовой, готовы первыми дать отпор врагу, до конца выполнить свой воинский долг, остаться верными присяге.

И за это мы сегодня говорим Вам большое спасибо. Особые слова благодарности ветеранам. Еще раз примите искренние поздравления с Днём пограничника! Желаем вам мирной службы. Крепкого вам здоровья, успехов на благо государства, достатка и стабильности вашим семьям, надёжных друзей и сослуживцев, везения и удачи.

ИСТОЧНИК KP.RU