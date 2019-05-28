Брянцев предупредили о пробках из-за ремонта на проспекте Ленина

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-28T12:51:08+03:00

Водителей просят соблюдать скоростной режим, руководствоваться временными дорожными знаками и заранее планировать время и маршрут поездки. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Работы будут вести и днем

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В Брянске продолжается ремонт проспекта Ленина. Во вторник, 28 мая, после обеда на проспекте начнут укладывать выравнивающий слой асфальта. Из-за этого возможны затруднения на дороге.

- Проведение работ в днем обусловлено необходимостью оперативно завершить капитальный ремонт проспекта, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Водителей просят соблюдать скоростной режим, руководствоваться временными дорожными знаками и заранее планировать время и маршрут поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU