Брянский фермер пойдет под суд за махинации с имуществом
По версии следствия, женщина незаконно распродала имущество хозяйства
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Брянского фермера будут судить за махинации с имуществом.
По версии следствия, с июня 2016-го по июль 2017-го глава хозяйства без согласия арбитражного управляющего распродала вещи инвентарь на 20 миллионов рублей. Таким образом она нарушила запрет, установленный арбитражным судом, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
По словам правоохранителей, такие действия противоречат закону. 48-летняя женщина пойдет под суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU