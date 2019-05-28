Брянский фермер пойдет под суд за махинации с имуществом

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-28T11:44:46+03:00

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Брянского фермера будут судить за махинации с имуществом.

По версии следствия, с июня 2016-го по июль 2017-го глава хозяйства без согласия арбитражного управляющего распродала вещи инвентарь на 20 миллионов рублей. Таким образом она нарушила запрет, установленный арбитражным судом, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По словам правоохранителей, такие действия противоречат закону. 48-летняя женщина пойдет под суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU