2019-05-28T11:25:38+03:00
Общество

Житель Почепа стал фигурантом уголовного дела из-за угроз убийством 14-летнему сыну

Годом раньше мужчина сильно избил подростка, за что получил условный срок
Мария Дедкова
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Полицейским дебошир объяснил свой поступок тем, что просто хотел «поучить сына жизни», так как тот в последнее время мало помогал по хозяйству.Полицейским дебошир объяснил свой поступок тем, что просто хотел «поучить сына жизни», так как тот в последнее время мало помогал по хозяйству.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Житель Почепа учил сына «жизни» и стал фигурантом уголовного дела.

О случившемся в полицию сообщил 14-летний подросток. Мальчик пожаловался, что нетрезвый отец обругал его, а потом схватил за шею руками и сжал.

Перепуганному парню удалось вырваться и сбежать.

Полицейским дебошир объяснил свой поступок тем, что просто хотел «поучить сына жизни», так как тот в последнее время мало помогал по хозяйству.

- К сожалению, это не первый случай в биографии подозреваемого, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Год назад в процессе «воспитания» мужчина сильно побил сына, став фигурантом уголовного дела. По решению суда он получил пять лет лишения свободы условно.

Теперь житель Почепа будет отвечать по закону за угрозу убийством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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