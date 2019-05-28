Жители сел в Суземском районе пожаловались на темноту на улицах

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-28T10:54:13+03:00

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Жители трех населенных пунктов в Суземском районе пожаловались на темноту на улицах. Им пришлось обратиться в прокуратуру.

Правоохранители провели проверку. Оказалось, на улицах в поселках Холмечи, Новенькое, а также в селе Новая Погощь фонари отключены.

Местный прокурор требовал устранить еще в апреле нарушения. Тогда замечания правоохранителей проигнорировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Поэтому представитель надзорного ведомства обратился в суд. Пока иски рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU