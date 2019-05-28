Сотрудницу департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области заподозрили в мошенничестве
На сотрудницу департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области завели уголовное дело. Чиновницу заподозрили в мошенничестве.
По версии следствия, осенью 2013 года начальник отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций рассказала трем брянцам о несуществующей программе «Жилище». По ней якобы в собственность выдавали квартиры.
- Проверка программа «Жилище» департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области не реализовывалась,- говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А граждане в качестве участников как-либо других программ, связанных с получением жилья, не значатся.
Таким образом, злоумышленница получила от горожан 1,3 миллиона рублей в счет предоставления жилья, но свои обязательства не исполнила.
Чиновница стала фигуранткой уголовного дела. Теперь ей грозит до шести лет колонии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU