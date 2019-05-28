Сотрудницу департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области заподозрили в мошенничестве

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-28T10:46:08+03:00

Чиновница стала фигуранткой уголовного дела. Теперь ей грозит до шести лет колонии. Фото: Иван ВИСЛОВ

По версии следствия, она обманула горожан на 1,3 миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

На сотрудницу департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области завели уголовное дело. Чиновницу заподозрили в мошенничестве.

По версии следствия, осенью 2013 года начальник отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций рассказала трем брянцам о несуществующей программе «Жилище». По ней якобы в собственность выдавали квартиры.

- Проверка программа «Жилище» департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области не реализовывалась,- говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А граждане в качестве участников как-либо других программ, связанных с получением жилья, не значатся.

Таким образом, злоумышленница получила от горожан 1,3 миллиона рублей в счет предоставления жилья, но свои обязательства не исполнила.

Чиновница стала фигуранткой уголовного дела. Теперь ей грозит до шести лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU