В Брянске ночью иномарка съехала в кювет: пострадали двое
В Фокинском районе Брянска «Тойота Королла» съехала в кювет. Травмы получили два человека.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины первого ночи в понедельник, 27 мая, на улице Ольховской, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 48-летний автомобилист, ехавший по переулку Западному в сторону улицы Щербакова, не справился с управлением и съехал в кювет.
Сам водитель не пострадал. А 47-летний пассажир сломал плечевую кость. Мужчину госпитализировали. 44-летняя пассажирка ушибла позвоночник, получила ушибы и ссадины лица. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU