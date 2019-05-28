В Брянске ночью иномарка съехала в кювет: пострадали двое

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-28T09:26:25+03:00

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В Фокинском районе Брянска «Тойота Королла» съехала в кювет. Травмы получили два человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины первого ночи в понедельник, 27 мая, на улице Ольховской, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 48-летний автомобилист, ехавший по переулку Западному в сторону улицы Щербакова, не справился с управлением и съехал в кювет.

Сам водитель не пострадал. А 47-летний пассажир сломал плечевую кость. Мужчину госпитализировали. 44-летняя пассажирка ушибла позвоночник, получила ушибы и ссадины лица. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU