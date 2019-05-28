2019-05-28T09:26:25+03:00
Происшествия

В Брянске ночью иномарка съехала в кювет: пострадали двое

ДТП случилось 27 мая на улице Ольховской
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Изменить размер текста:

В Фокинском районе Брянска «Тойота Королла» съехала в кювет. Травмы получили два человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины первого ночи в понедельник, 27 мая, на улице Ольховской, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 48-летний автомобилист, ехавший по переулку Западному в сторону улицы Щербакова, не справился с управлением и съехал в кювет.

Сам водитель не пострадал. А 47-летний пассажир сломал плечевую кость. Мужчину госпитализировали. 44-летняя пассажирка ушибла позвоночник, получила ушибы и ссадины лица. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В двух районах Брянска 28 и 29 мая ограничат движение
Первые ЕГЭ в Брянской области прошли без нарушений
На улице Крахмалева в Брянске задержали неадекватного автомобилиста
Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравили с праздником пограничников
Брянцев предупредили о пробках из-за ремонта на проспекте Ленина
Брянский фермер пойдет под суд за махинации с имуществом
Житель Почепа стал фигурантом уголовного дела из-за угроз убийством 14-летнему сыну
В Брянске из-за ДТП на улице Калинина образовалась пробка
Поход за знаниями стал проще с ЛДПР
Жители сел в Суземском районе пожаловались на темноту на улицах
Сотрудницу департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области заподозрили в мошенничестве
В домах в Советском районе Брянска будет понижен напор воды
Для детей Брянска устроят большой праздник
За неделю мошенники обманули 14 брянцев
Бывший брянский полицейский получил шесть лет колонии за взятку в 2,3 миллиона рублей
Трем брянцам предъявили обвинение за похищение человека и вымогательство
На улице Романа Брянского загорелся балкон в многоэтажке
Команда брянских журналистов одержала победу в международном турнире по футболу
Борис Пайкин подарил брянской школе маты
В Брянской области выпускники сдали первые экзамены
Экс-начальнику областного управления ветеринарии отказали в УДО
В Брянске в День России устроят водный фейерверк
С боем взяли мы Рязань!
А ты не воруй!