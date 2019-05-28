В домах в Советском районе Брянска будет понижен напор воды

СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-28T08:30:42+03:00

Напор будет понижен с половины первого ночи до шести часов утра. Фото: Елена РАКОВА

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В домах в Советском районе Брянска в ночь на среду, 29 мая, понизят напор воды. Это связано с плановыми работами на водозаборе «Северный», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Напор будет понижен с половины первого ночи до шести часов утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU