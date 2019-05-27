2019-05-27T22:25:01+03:00
Звезды

Для детей Брянска устроят большой праздник

Его приурочат к международному Дню защиты детей
Елена РАКОВА
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В четверг, 30 мая, в 11.00 в городском доме культуры Советского района пройдет большой детский праздник "Солнечный город детства". Он посвящен международному Дню защиты детей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В программе праздника: танцевально-игровая площадка "Радуга детства", яркий аквагрим, творческие мастер-классы, развлекательный "Библиогородок", площадка детского образовательного центра "Стартум".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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