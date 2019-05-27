Бывший брянский полицейский получил шесть лет колонии за взятку в 2,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-05-27T18:02:11+03:00

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Бывший заместитель начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД получил шесть лет колонии строгого режима за получение взятки 2,25 миллиона рублей.

- В суде установили, что в сентябре прошлого года 31-летний правоохранитель через посредника получил деньги от руководителя строительной фирмы, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – За вознаграждение полицейский обещал использовать свои служебные полномочия, чтобы организация избежала налоговых проверок.

На имущество обвиняемого на время следствия наложили арест.

Осужденному назначили также штраф в размере 2,25 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе регионального СУ СКР, 3,6 миллиона рублей, которые принадлежали взяткодателю, вернули в доход государства. Штраф экс-полицейский должен выплатить помимо полученных в качестве взятки денег. Директор фирмы и посредник избежали уголовной ответственности, так как сотрудничали со следствием.

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ИСТОЧНИК KP.RU