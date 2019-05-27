2019-05-27T17:23:15+03:00
Происшествия

На улице Романа Брянского загорелся балкон в многоэтажке

Пожар потушили за десять минут
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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На улице Романа Брянского в Советском районе загорелся балкон в многоэтажном доме. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в три часа дня в понедельник, 27 мая. На место выехали две автоцистерны и автолестница.

Оказалось, что очаг возгорания находится на балконе на третьем этаже. Огонь потушили за десять минут, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему загорелся балкон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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