На улице Романа Брянского загорелся балкон в многоэтажке

СЕГОДНЯ 17:23 2019-05-27T17:23:15+03:00

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На улице Романа Брянского в Советском районе загорелся балкон в многоэтажном доме. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в три часа дня в понедельник, 27 мая. На место выехали две автоцистерны и автолестница.

Оказалось, что очаг возгорания находится на балконе на третьем этаже. Огонь потушили за десять минут, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему загорелся балкон.

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ИСТОЧНИК KP.RU