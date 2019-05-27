В Брянской области выпускники сдали первые экзамены

СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-27T16:11:44+03:00

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В Брянской области в понедельник, 27 мая, стартовал основной период ЕГЭ. Выпускники сдавали географию и литературу. В регионе для проведения экзаменов задействовали 13 пунктов, сообщают в пресс-службе департамента образования и науки Брянской области.

Географию в этом году выбрали 141 выпускник. Это на 38 процентов больше, чем год назад. Экзамен состоит из 34 заданий. Они поделены на две части. 27 заданий предполагают краткий ответ, семь – развернутый ответ. На выполнение работы дается 3 часа.

Сдавать литературу выбрали 348 человек. Это на 12 процентов больше, чем в 2018-м. Экзамен включает 17 заданий. На выполнение дают 3 часа 55 минут.

Результаты выпускники узнают не позже 11 июня. Следующий экзамен пройдет в среду, 29 мая. Школьники будут сдавать математику.

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ИСТОЧНИК KP.RU