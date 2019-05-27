В Брянске в День России устроят водный фейерверк

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-27T15:50:01+03:00

На Днях городов и районов на Славянской площади 12 июня презентацию покажет Брянск

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В Брянске 12 июня в День России устроят водный фейерверк. На Славянской площади в этот день будут проходить Дни городов и районов Брянской области. Свою презентацию покажет город Брянск.

Около полутора тысяч человек будут задействованы в литературно-музыкальной композиции у стен филармонии. Она состоит из девяти произведений, начиная от гимна России до русской народной «Калинки».

Затем на Десне пройдет водный праздник, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Показательные выступления устроят судомоделисты и аквабайкеры. Впервые в городе пройдет флайборд-шоу.

Почти 1000 танцоров из 50 творческих коллективов поучаствуют в масштабном номере. Все они работают в разных жанрах - от народных и классических танцев до хип-хопа и брейк-данса.

В десять часов вечера на Десну вновь выйдут флайбордисты в светящихся костюмах. Завершится праздник водным фейерверком.

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ИСТОЧНИК KP.RU