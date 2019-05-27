С боем взяли мы Рязань!

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-27T15:34:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 23 мая брянские динамовцы в Рязани продлили свою победную серию 2019 года до восьми матчей кряду. Единственный мяч в игре с местным клубом «Рязань» был забит на 73-й минуте после подачи углового: Андрей Луканченков пробил в перекладину, а на добивание всех опередил Валерий Сорокин.

Спасти матч мог игрок хозяев Маричев, когда исполнял на последней минуте пенальти в ворота «Динамо», но он пробил выше ворот. Итоговый счет 0:1 и «Динамо» сохраняет за собой третью строчку турнирной таблицы зоны «Центр» за один матч до конца сезона имея в своем активе 48 очков.

Свою серию продолжают и болельщики брянского «Динамо», после некоторого спада наращивающие выездную активность. В ряде последних гостевых матчей подопечные Александра Горбачева не остались без поддержки трибун. Вот и в Рязани десант брянских фанатов всех возрастов составил порядка сорока человек.

Поддержку в организации выезда молодежному составу динамовских ультрас оказало брянское отделение ЛДПР. В рамках зимнего фанатского турнира по футболу такая договоренность была достигнута между болельщиками и депутатом областной Думы Сергеем Антошиным, который возглавляет в региональном собрании фракцию ЛДПР и Комитет по молодежной политике, физкультуре и спорту.

«Мы всегда готовы поддерживать в нашей молодежи патриотизм, стремление к здоровому образу жизни, преданность родной команде. И в дальнейшем наша дружба с динамовскими болельщиками, уверен, будет расти и развиваться», - отметил Сергей Сергеевич.

ИСТОЧНИК KP.RU