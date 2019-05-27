А ты не воруй!

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-27T16:26:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный оператор по обращению с ТКО не раз сообщал в правоохранительные органы о том, что новые контейнеры для раздельного сбора отходов крадут и ломают. Плачевная ситуация складывается в Володарском Бежицком районах Брянска.

Но в минувшую пятницу в колл-центр регионального оператора позвонила неравнодушная жительница Бежицкого района и сообщила, что двое мужчин уносят с контейнерной площадки сетчатый ящик для раздельного сбора мусора. На место происшествия выехали сотрудники отдела безопасности компании «Чистая планета». Информация, которую сообщила женщина по телефону, подтвердилась. К этому времени, злоумышленники не только унесли контейнер с площадки, но и успели его продать. А покупательница – спрятать от людских глаз в гараж. Полицейские, прибывшие на место, задержали любителей чужой собственности. Ими оказались двое ранее судимых жителей Бежицкого района. Покупательнице они сказали, что сетчатый ящик взяли у приятеля, который раньше держал голубятню. Теперь друзьям «голубятника» грозит лишение свободы сроком до трех лет.

А бдительную жительницу Бежицкого района, которая не только сообщила о происшествии региональному оператору, но и сняла на камеру телефона все происходящее, ждет ценный подарок от компании АОА «Чистая планета».

Вместе с тем, сегодня, 27 мая, в Бежицком районе с площадки, расположенной по улице Почтовой, 108 а, украли еще два контейнера для раздельного сбора отходов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU