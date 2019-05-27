2019-05-27T15:02:27+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшую 36-летнюю Оксану Митрикову

Последний раз женщину видели на автовокзале в Брянске
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянской и Калужской областях ищут пропавшую 36-летнюю Оксану Митрикову. Последний раз женщину видели 23 мая на автовокзале в Брянске. С тех пор родные не знают, где она находится. Оксана Митрикова могла отправится в калужский город Мещовск.

Пропавшая нуждается в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда в соцсетях.

Приметы Оксаны Митриковой: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, серые глаза, каштановые волосы. Была одета в розовую ветровку, салатовую футболку и черные брюки, обута в черные туфли. С собой у женщины была дамская сумка коричневого цвета.

Если вы видели пропавшую или знаете, где она находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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