В Брянской области ищут пропавшую 36-летнюю Оксану Митрикову
В Брянской и Калужской областях ищут пропавшую 36-летнюю Оксану Митрикову. Последний раз женщину видели 23 мая на автовокзале в Брянске. С тех пор родные не знают, где она находится. Оксана Митрикова могла отправится в калужский город Мещовск.
Пропавшая нуждается в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда в соцсетях.
Приметы Оксаны Митриковой: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, серые глаза, каштановые волосы. Была одета в розовую ветровку, салатовую футболку и черные брюки, обута в черные туфли. С собой у женщины была дамская сумка коричневого цвета.
Если вы видели пропавшую или знаете, где она находится, сообщите в полицию или добровольцам.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU