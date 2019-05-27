2019-05-27T13:07:29+03:00
Общество

После укусов клещей к медикам обратились 349 брянцев

Из них – 125 детей
Марина АНТОНОВА
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От клещей обработали почти 332 гектара.От клещей обработали почти 332 гектара.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После укусов клещей к медикам за помощью обратились 349 брянцев, из них – 125 детей. В лаборатории исследовали 96 паразитов, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Брянской области. Пять клещей оказались носителями боррелиоза, один кровосос – анаплазмоза.

Привились от клещевого энцефалита 75 брянцев. В нашем регионе клещи, переносящие энцефалит, не живут.

От клещей обработали почти 332 гектара. Большинство обработанных территорий находится в летних оздоровительных лагерях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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