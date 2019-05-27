После укусов клещей к медикам обратились 349 брянцев
Из них – 125 детей
От клещей обработали почти 332 гектара.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После укусов клещей к медикам за помощью обратились 349 брянцев, из них – 125 детей. В лаборатории исследовали 96 паразитов, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Брянской области. Пять клещей оказались носителями боррелиоза, один кровосос – анаплазмоза.
Привились от клещевого энцефалита 75 брянцев. В нашем регионе клещи, переносящие энцефалит, не живут.
От клещей обработали почти 332 гектара. Большинство обработанных территорий находится в летних оздоровительных лагерях.
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ИСТОЧНИК KP.RU