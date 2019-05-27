Брянскому подростку грозит до 4 лет колонии за кражу бутылки коньяка из супермаркета

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-27T12:55:58+03:00

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16-летнему жителю Брянска грозит до четырех лет колонии за грабеж. Инцидент произошел в магазине самообслуживания в Фокинском районе. Молодой человек выбежал из супермаркета с бутылкой коньяка. Работники магазина не смогли догнать грабителя.

- Злоумышленника задержали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Раньше подростка уже привлекали к уголовной ответственности. У задержанного нашли бутылку похищенного коньяка.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Грабеж».

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ИСТОЧНИК KP.RU