2019-05-27T12:55:58+03:00
Происшествия

Брянскому подростку грозит до 4 лет колонии за кражу бутылки коньяка из супермаркета

Работникам магазина догнать парня не удалось
Марина АНТОНОВА
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Полицейские завели уголовное дело по статье «Грабеж».Полицейские завели уголовное дело по статье «Грабеж».Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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16-летнему жителю Брянска грозит до четырех лет колонии за грабеж. Инцидент произошел в магазине самообслуживания в Фокинском районе. Молодой человек выбежал из супермаркета с бутылкой коньяка. Работники магазина не смогли догнать грабителя.

- Злоумышленника задержали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Раньше подростка уже привлекали к уголовной ответственности. У задержанного нашли бутылку похищенного коньяка.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Грабеж».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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