Брянскому подростку грозит до 4 лет колонии за кражу бутылки коньяка из супермаркета
16-летнему жителю Брянска грозит до четырех лет колонии за грабеж. Инцидент произошел в магазине самообслуживания в Фокинском районе. Молодой человек выбежал из супермаркета с бутылкой коньяка. Работники магазина не смогли догнать грабителя.
- Злоумышленника задержали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Раньше подростка уже привлекали к уголовной ответственности. У задержанного нашли бутылку похищенного коньяка.
Полицейские завели уголовное дело по статье «Грабеж».
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ИСТОЧНИК KP.RU