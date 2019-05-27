СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-27T12:20:52+03:00

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Брянское «Динамо» на выезде обыграло команду «Рязань». Игра прошла в воскресенье, 26 мая, на стадионе «Олимпиец» в Рязани. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу сине-белых.

Гол на 73-й минуте забил Валерий Сорокин, сообщают на официальном сайте брянского футбольного клуба. На последней минуте встречи в ворота брянцев назначили пенальти. Но соперникам забить гол так и не удалось.

После встречи ФК «Динамо-Брянск» занимает четвертую строчку турнирной таблицы. 2 июня пройдет заключительный тур Первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги. Наша команда на своем поле встретится с «Соколом» из Саратова. Начало матча в 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU