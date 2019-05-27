СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-27T10:42:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске 22-летнего водителя будут судить за ДТП с двумя погибшими. Автоавария случилась 5 ноября прошлого года на улице Менжинского в Фокинском районе. У дома №48 столкнулись «Митцубиси Лансер» и «Митцубиси Каризма». 24-летний парень и 23-летняя девушка, которые ехали в «Митцубиси Лансер», погибли на месте ДТП. Еще один 23-летний пассажир получил тяжелые травмы.

Следователи выяснили, что водитель «Лансера» ехал с превышением скорости. Он столкнулся с другой иномаркой. А после врезался в дерево.

- Фигуранту уголовного дела предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Молодому человеку грозит до семи лет колонии.

Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в Фокинском районном суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU