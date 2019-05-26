2019-05-26T20:14:33+03:00
Общество

В понедельник воздух на Брянщине прогреется до плюс 25 градусов

Ветер подует юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду
Елена РАКОВА
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В понедельник осадков не ожидается.В понедельник осадков не ожидается.Фото: Елена РАКОВА
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В понедельник, 27 мая, воздух на Брянщине прогреется до плюс 25 градусов. Весь день будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман.

Ветер подует юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +8…+13 градусов. Днем будет +20…+25 градусов, сообщают в региональном ГУ МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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