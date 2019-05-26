В центре Брянска "цифровую" зарядку провел боец Николай Алексахин
В центре Брянска в воздух запустили "цифровых" воздушных змеев. Акцию приурочили к предстоящему переходу региона на цифровое эфирное вещание.
Символом скорого перехода на "цифру" стали поднятые в небо 22 воздушных змея с логотипами 20 федеральных телеканалов, входящих в мультиплексы цифрового телевещания, а также с логотипом цифрового вещания и названием региона.
Акцию устроили на Кургане Бессмертия. Для участников и гостей акции организовали "цифровую" зарядку, олицетворяющая готовность региона к предстоящему отключению аналогового вещания. Ее провел боец смешанных боевых искусств Николай Алексахин.
Николай Алексахин провел "цифровую зарядку" для участников акции.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU