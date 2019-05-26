2019-05-26T11:52:09+03:00
Общество

В центре Брянска "цифровую" зарядку провел боец Николай Алексахин

Горожане выпустили в воздух "цифровых" воздушных змеев
Елена РАКОВА
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Символом скорого перехода на "цифру" стали поднятые в небо 22 воздушных змея.Символом скорого перехода на "цифру" стали поднятые в небо 22 воздушных змея.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В центре Брянска в воздух запустили "цифровых" воздушных змеев. Акцию приурочили к предстоящему переходу региона на цифровое эфирное вещание.

Символом скорого перехода на "цифру" стали поднятые в небо 22 воздушных змея с логотипами 20 федеральных телеканалов, входящих в мультиплексы цифрового телевещания, а также с логотипом цифрового вещания и названием региона.

Акцию устроили на Кургане Бессмертия. Для участников и гостей акции организовали "цифровую" зарядку, олицетворяющая готовность региона к предстоящему отключению аналогового вещания. Ее провел боец смешанных боевых искусств Николай Алексахин.

Николай Алексахин провел "цифровую зарядку" для участников акции. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Николай Алексахин провел "цифровую зарядку" для участников акции.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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