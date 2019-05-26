2019-05-26T10:25:26+03:00
Общество

В центре Брянска на Набережной зацвели часы

В клумбу высадили растения
Елена РАКОВА
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Клумба с часами расцвела на Набережной в Брянске.Клумба с часами расцвела на Набережной в Брянске.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В центре Брянска на Набережной зацвели часы. Сотрудники городского дорожного управления высадили растения в клумбу в форме часов.

Всего в этом году в Брянске будут высадят 250 тысяч цветов: бегонии, гацании, бархатцы, герани, цинерарии, ампельные вербена и петуния и другие, сообщают в пресс-службе мэрии. Многие из них пришли на смену тюльпанам - цветам, которые первыми отцвели на улицах города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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