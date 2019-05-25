2019-05-25T19:52:57+03:00
Общество

В Трубчевске отметили праздник "На земле Бояна"

Торжетво прошло ужже в 34-й раз
Елена РАКОВА
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Для гостей праздника устроили театрализованное представление.Для гостей праздника устроили театрализованное представление.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В субботу, 25 мая, в Трубчевске прошел 34-й межрегиональный праздник славянской письменности и культуры "На земле Бояна".

Основнное торжество было сосредоточено в городском парке имени Максима Горького. Распахнул свои двери "Город мастеров", где мастера из разных уголков Брянщины, соседних регионов России и Беларуси предлагали работы. Открылся "Художественный вернисаж", заработали интерактивные площадки сельских поселений Трубчевского района, а также школ и учреждений СПО, на отдельной спортплощадке прошли соревнования силачей, на летней эстраде - фестиваль театральных коллективов, выступления творческих коллективов России и Белоруссии, поэтическая перекличка и многое другое.

Открытие праздника состоялось на летней эстраде парка.

По традиции право внести флаг праздника получили представители одаренной и талантливой молодежи района - лауреаты премии имени Галича. Право поднять флаг праздника было поручено председателю Гомельского областного отделения писательской организации "Союз писателей Беларус" Владимиру Гавриловичу, председателю международного Союза писателей и мастеров Глухова Анатолию Мироненко и председателю Брянской областной писательской организации "Союз писателей России" Владимиру Сорочкину, сообщают в региональном правительстве.

Обладателями премии Бояна стали Ольга Бобок - мастер декоративно-прикладного искусства Трубчевского района, Валерий Ветошкин, поэт, член Союза писателей Беларуси, Виктор Володин, поэт, член Союза писателей России. Лауреатами премии имени Галича признаны Глеб Аранин (Сагутьевская школа), Алина Давыдова (Трубчевская школа № 2 имени Александра Пушкина), Александр Коновалов (Тручевская школа № 1), Иван Москалев (Белоберезковская школа № 1), Анастасия Пащенко и Юлия Товпеко (Трубчевская гимназия имени Михаила Калашникова), Дмитрий Биченков (Трубчевский политехнический техникум), Юлия Серегина (Трубчевский аграрный колледж — филиал Брянского ГАУ), Екатерина Конышева и Ирина Подольникова (Трубчевский профессионально-педагогический колледж).

Литературную премию Брянского землячества в Москве имени поэта Николая Мельникова вручили Людмиле Ашеко и Ольге Шаблаковой, членам Союза писателей России. Премия имени заслуженного артиста России Ковалевского - Лилии Фоминой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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