2019-05-25T19:41:39+03:00
Общество

На Брянщине последний звонок прозвенел для 16,5 тысячи выпускников

Из низ 5,2 тысячи - одиннадцатиклассника
Елена РАКОВА
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25 мая для брянских выпускников звенели последние звонки.25 мая для брянских выпускников звенели последние звонки.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Для 16 524 брянских выпускников в субботу, 25 мая, прозвенел последний звонок. Из них одиннадцатый класс окончили 5243 человека, более 11 тысяч — девятиклассники.

В адрес выпускников, педагогов и родителей прозвучало приветствие губернатора Брянской области Александра Богомаза:

- Дорогие выпускники, уважаемые педагоги и родители! Сегодня особенный день. По всей стране звенят последние школьные звонки, провожая во взрослую жизнь выпускников, волнуя души и сердца учителей и родителей. И пусть этот звонок, символ грусти и радости, сожаления и надежды, навсегда останется в сердце каждого. Дорогие ребята! Желаю вам в этот прекрасный день сил, оптимизма, уверенности в себе, творческого вдохновения и удачи! В добрый путь!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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