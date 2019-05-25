2019-05-25T18:11:55+03:00
Происшествия

На объездной дороге под Брянском произошло смертельное ДТП

Столкнулись тягач и легковушка
Елена РАКОВА
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Как пишу очевидцы, водитель легковушки скончался.Как пишу очевидцы, водитель легковушки скончался.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Смертельное ДТП произошло днем около половины первого в субботу, 25 мая, в Брянском районе неподалеку от села Елисеевичи. Тягач столкнулся с ВАЗом.

Как пишут очевидцы в соцсети, грузовик выезжал с заправки налево. В это время навстречу ехал ВАЗ-2110 и врезался в угол тягача. От удара легковушка съехала в кювет и левой стороной врезалась в дерево.

Водитель легковушки от полученных травм умер на месте.

К месту происшествия выехали: ПСЧ-8, ПСО Брянской области, ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. Спасателям пришлось деблокировать водителя авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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