На время летних каникул на Брянщине работу дадут 2,3 тысячи школьникам

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-25T12:48:30+03:00

Работать школьники будут в учреждениях образования, культуры, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянской области на время летних каникул работу дадут 2,3 тысячи подросткам. В том числе подработать смогут 1518 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщают в региональном правительстве.

Каждый из ребят получить по 1,5 тысячи рублей материальной поддержки и зарплату - 7,7 тысячи рублей.

Приоритет при трудоустройстве будут отдавать подросткам из многодетных, малообеспеченных, неполных и неблагополучных семей. А также ребятам, состоящим на различных видах профилактического учета.

Работать школьники будут в учреждениях образования, культуры, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Ребята смогут выполнять подсобные и легкие ремонтные работы, благоустраивать территории населенных пунктов, памятных мест захоронений воинов, погибших в годы войны, работать вожатыми в пришкольных лагерях, медрегистраторами в лечебных учреждениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU