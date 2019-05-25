На время летних каникул на Брянщине работу дадут 2,3 тысячи школьникам
В Брянской области на время летних каникул работу дадут 2,3 тысячи подросткам. В том числе подработать смогут 1518 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщают в региональном правительстве.
Каждый из ребят получить по 1,5 тысячи рублей материальной поддержки и зарплату - 7,7 тысячи рублей.
Приоритет при трудоустройстве будут отдавать подросткам из многодетных, малообеспеченных, неполных и неблагополучных семей. А также ребятам, состоящим на различных видах профилактического учета.
Работать школьники будут в учреждениях образования, культуры, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.
Ребята смогут выполнять подсобные и легкие ремонтные работы, благоустраивать территории населенных пунктов, памятных мест захоронений воинов, погибших в годы войны, работать вожатыми в пришкольных лагерях, медрегистраторами в лечебных учреждениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU