В Трубчевске открыли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

СЕГОДНЯ 08:17 2019-05-25T08:17:33+03:00

Памятник открыли в пятницу, 24 мая. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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На аллее Героев в Трубчевске 24 мая открыли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

На церемонии открытия руководители города и области поблагодарили ликвидаторов за самоотверженный труд, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Память 34 ликвидаторов Трубчевского района, безвременно ушедших из жизни, участники церемонии почтили минутой молчания.

После того, как почетные гости открыли взорам собравшихся установленный монумент, настоятель храма во имя Святой Троицы протоиерей Александр Слюнкин совершил чин его освящения. А затем к его подножию легли живые цветы…

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ИСТОЧНИК KP.RU