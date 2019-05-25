Брянский городской академический хор завоевал две награды на международном конкурсе

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-25T11:45:26+03:00

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Две награды высшего достоинства завоевал Брянский городской академический хор на международном конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамблей "Магутны Божа" в городе-побратиме Брянска - Могилеве.

- Конкурс проходил в рамках XXIII Международного фестиваля духовной музыки, который за свою историю стал известной и престижной площадкой для творческого общения всех, желающих соприкоснуться с многогранной христианской культурой и её духовными ценностями, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - В этом году фестиваль собрал свыше полутора тысяч участников из 14 стран. Концертные площадки работали в течение недели. Но его центральным событием стал вокально-хоровой конкурс, состоявшийся 22 и 23 мая в костеле Успения Пресвятой Девы Марии.

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ИСТОЧНИК KP.RU