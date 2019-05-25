Брянские крылья

СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-25T06:57:24+03:00

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Юнармия начиналась в Брянске три года назад с 54 городских школьников, вступивших в ряды организации. За три года существования регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения уже около 1000 ребят в возрасте от 8 до 18 лет из Брянска стали юнармейцами.

Участники движения так определяют свои цели: «… возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны».

Весной этого года по инициативе Главы города Александра Хлиманкова решением Брянского горсовета этой организации передали муниципальное помещение в безвозмездное пользование. На улице Абашева, 8 обустраивают штаб движения. Главе города показали, как идут работы.

В штабе уже есть зал для подготовки тренеров и занятий с детьми по воркауту и стритлифтингу. В планах оружейная комната, телестудия, конференц-зал для коворкинга, встреч, демонстрация оснащения, склад спортивного инвентаря.

Александра Хлиманкова познакомили с юнармейской прессой. Ребята – ученики 9-х, 10-х, 11-х классов – уже сами готовят материалы, освещают мероприятия. Главу пригласили на запись первой передачи.

В Брянске создана система подготовки юнармейцев на базе нескольких школ с талантливыми тренерами и учителями. Александр Хлиманков посетил занятия одного из отрядов в школе №58. Руководит отрядом первый заместитель начальника регионального отделения Брянской области, гвардии подполковник Евгений Фёдоров. Он доложил Главе города, что развивает новое направление – «Крылья Юнармии». Его воспитанники проходят подготовку морских пехотинцев и десантников. Отряд был создан в январе этого года, в нём дети из школ Брянска. На базе 58 школы у юнармейцев проходит строевая, огневая подготовка, воздушно-десантная - перед тем, как отправиться на аэродром. Занятия по медицине проводят в школе №25, на базе 34-ой школы – рукопашный бой и альпинизм.

– Дети уже совершили свой первый прыжок с парашютом, после чего были приняты в ряды Юнармии, мы вручили им береты. Эти же дети были на всероссийских соревнованиях в «Орлёнке», где заняли второе место по стрельбе, третье по снаряжению магазина. Среди 85 регионов в общем зачёте заняли 13 место, - рассказал боевой офицер, подполковник запаса, бывший морской пехотинец Евгений Фёдоров.

Участников сборной Брянской области - юнармейцев 8-К класса МБОУ «СОШ №58» города Брянска и педагогов, принявших участие в подготовке команды, Александр Хлиманков поблагодарил и наградил за участие и отличные результаты в финале Всероссийской смены «Служу Отчеству!», прошедшей на базе ВДЦ «Орлёнок».

- Ребята приобретают опыт под вашим руководством, - поблагодарил учителей и тренеров Александр Хлиманков. - На базе городского штаба Юнармии хотим создать отряд для участия в военно-патриотической игре среди городов воинской славы, которая проходит в Грозном. В прошлом году наша команда заняла там третье место. Уверен, вы продолжите уже заложенные традиции высоких результатов.

Глава города посетил показательные занятия по строевой подготовке, скалолазанию, первой медицинской помощи, рукопашному бою, сбору/разбору оружия, стрельбе.

В медицинском классе на вопрос, выносят ли какую-либо пользу ребята с этих занятий, Глава получил ответ: «Так точно!».

- Здесь вам дают основы первой медицинской помощи, которые каждый должен знать. Зачастую, секунды решают жизнь человека. Если вы сможете оказать первую медицинскую помощь, дальше спасать продолжат квалифицированные специалисты, у которых бы уже не было этого шанса без вас, - подчеркнул Александр Хлиманков.

Руководители движения «Юнармия» региона и города обсудили с Главой Брянска вопросы о дополнительных ставках преподавателей и тренеров, о необходимом оборудовании, благоустройстве, финансировании прыжков с парашютом.

- Своими поступками, делами наши ребята уже доказывают, что молодежь ничуть не хуже, чем была раньше и ряды наши пополняются. Нам помогают власти города, региона. Благодаря этому открывается перспектива, огромные планы и я уверен в том, что все будет исполнено, - отметил начальник штаба Брянского регионального отделения «Юнармии», Герой России Александр Постоялко.

- Мы поддерживали Юнармию и будем поддерживать. Это нужно для самих ребят, в первую очередь, для нашего города и для всей страны. Дети увлечены – это самое главное. В Юнармии их воспитывают быть патриотами нашей страны. Эти дети – наше будущее, - сказал Александр Хлиманков.

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ИСТОЧНИК KP.RU