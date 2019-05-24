2019-05-24T19:13:05+03:00
Происшествия

В Брянске в массовом ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки

Среди них - 11-летняя девочка
Ольга УМАРОВА
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Автор фото: группа "Типичный Брянск".Автор фото: группа "Типичный Брянск".
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В пятницу, 24 мая, на Кургане Бессмертия в Брянске столкнулись три машины. Массовое ДТП произошло около половины четвертого на улице Дуки, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, здесь столкнулись три автомобиля: Lexus RX350 под управлением 41-летней женщины-водителя, Сitroen L4H2M2C под управлением 33-летнего водителя и Nissan Qashqai, за рулем которого находился 48-летний водитель.

Пострадали четыре пассажира автомобиля Сitroen L4H2M2C (маршрутного такси): 51-летняя и 58-летняя женщины, 49-летний мужчина и 11-летняя девочка. Последнюю пассажирку отвезли в больницу, всем остальным назначили лечение и отпустили домой.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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