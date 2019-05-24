2019-05-24T18:25:05+03:00
Общество

Под Брянском задержали грузовик с 20 тоннами санкционных яблок

Товар везли из Польши
Ольга УМАРОВА
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С контрабандной продукции пытались сорвать этикетки.С контрабандной продукции пытались сорвать этикетки.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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В Брянск не пропустили грузовик, перевозивший более 20 тонн польских яблок. Транспортное средство задержали на въезде в областной центр, сообщает пресс-служба Брянской таможни.

Документов на товар у белорусского перевозчика не оказалось. Однако разгадать их происхождение не составило особого труда.

- На ящиках остались следы сорванных этикеток, - пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Владислав Барабанов. - Остальной товар был промаркирован этикетками, который указывал на польское происхождение фруктов. Их изъяли и в ближайшее время уничтожат.

За два последних месяца «санкционку» на Брянщину пытались провезти со стороны Белоруссии 29 раз. Всего изъяли и уничтожили 15 партий продукции весом свыше 200 тонн. На территорию Республики Беларусь вернули 10 транспортных средств с продукцией весом свыше 150 тонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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