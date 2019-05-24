День славянской письменности и культуры в Брянске отметили хором

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-24T17:47:14+03:00

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В пятницу, 24 мая, на Славянской площади в Брянске отметили День славянской письменности и культуры. Здесь состоялись праздничный молебен и хоровой концерт, посвященные памяти Кирилла и Мефодия.

В торжествах участвовали первые лица города и области, депутаты Госдумы, почетные гости из Беларуси.

- Отмечая этот день, мы отдаем дань уважения всем тем, кто создавал нашу культуру, содействовал просвещению и поднял на высокий уровень художественное слово, - подчеркнул начальник управления культуры Могилевского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Олег Стельмашок. - Предки оставили нам неоценимое сокровище - родной язык. Праздник обращает наше внимание на исторические корни народов Беларуси и России, на то бесценное духовное наследие, которое каждый должен оберегать и в меру своих сил приумножать.

На Славянской площади прошел праздничный молебен.

Молебен перед памятником святых равноапостольных Кирилла и Мефодия возглавил митрополит Брянский и Севский Александр. Затем популярные композиции разных лет исполнили Брянский городской оркестр народных инструментов, коллективы из Могилева и сводный хор.

Для брянцев исполнили любимые мелодии.

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ИСТОЧНИК KP.RU