2019-05-24T14:53:37+03:00
Общество

В Красногорском районе семью выселят из незаконно выданного соцжилья

Такое решение принял суд
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Красногорском районе семью выселят из дома, который администрация выдала незаконно.

Так, в 2014 году чиновники предоставили местной жительнице дом общей площадью 224 квадратных метра.На момент заключения договора социального найма селянка стояла в очереди 626-й, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Кроме того, договор составляли на дом площадью 137 квадратных метров.

К слову, за это же жилье бывший муж нарушительницы получил "чернобыльскую" компенсацию в 8 миллионов рублей.

Прокурор обратился в суд с требованиями вернуть недвижимость в муниципальную собственность и выселить проживающих в нем.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске прошел суд над телефонным террористом
Под Брянском задержали грузовик с 20 тоннами санкционных яблок
У двух молодых брянцев нашли 20 свертков с наркотиками
День славянской письменности и культуры в Брянске отметили хором
Двое брянских полицейских заставили прохожего украсть детали железной дороги
В Сураже восстановили разрушенный после ливня мост
В Брянске на улице Бежицкой пройдут сплошные проверки водителей
Бывший руководитель адвокатской палаты не разжалобил Брянский областной суд
Брянец, виновный в смертельном ДТП, не разжалобил суд
Брянец отправится за решетку на 9 лет за жестокое убийство приятеля
В этом году в Бежице отремонтируют 18 школ и детских садов
В Унечском районе опрокинулся снегоболотоход, пострадал 33-летний водитель
В Брянске неизвестный автомобилист сбил пенсионера и скрылся с места ДТП
Брянские студотряды начали третий трудовой семестр