В Красногорском районе семью выселят из незаконно выданного соцжилья

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-24T14:53:37+03:00

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В Красногорском районе семью выселят из дома, который администрация выдала незаконно.

Так, в 2014 году чиновники предоставили местной жительнице дом общей площадью 224 квадратных метра.На момент заключения договора социального найма селянка стояла в очереди 626-й, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Кроме того, договор составляли на дом площадью 137 квадратных метров.

К слову, за это же жилье бывший муж нарушительницы получил "чернобыльскую" компенсацию в 8 миллионов рублей.

Прокурор обратился в суд с требованиями вернуть недвижимость в муниципальную собственность и выселить проживающих в нем.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU