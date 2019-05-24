2019-05-24T14:31:34+03:00
Общество

В Сураже восстановили разрушенный после ливня мост

Все случилось 22 мая на улице Красной
Мария Дедкова
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Фото: газета "Восход"Фото: газета "Восход"
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В Сураже восстановили разрушенный после ливня мост. 22 мая во время сильного дождя размыло дорогу к фабричному мосту.

Провал на улице Красной засыпали щебнем. 23 мая дорожники восстановили обрушившуюся часть полотна.

Как пишет местная газета " Восход" на следующей неделе проведут техническую экспертизу, которая покажет состояние моста. После нее будут принимать решение о возможной реконструкции.

Непогода обрушилась на Сураж 22 мая. Фото: газета "Восход"

Непогода обрушилась на Сураж 22 мая. Фото: газета "Восход"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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