В Сураже восстановили разрушенный после ливня мост
Все случилось 22 мая на улице Красной
Фото: газета "Восход"
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В Сураже восстановили разрушенный после ливня мост. 22 мая во время сильного дождя размыло дорогу к фабричному мосту.
Провал на улице Красной засыпали щебнем. 23 мая дорожники восстановили обрушившуюся часть полотна.
Как пишет местная газета " Восход" на следующей неделе проведут техническую экспертизу, которая покажет состояние моста. После нее будут принимать решение о возможной реконструкции.
Непогода обрушилась на Сураж 22 мая. Фото: газета "Восход"
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ИСТОЧНИК KP.RU